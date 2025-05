"Wir dürfen nicht aufhören, daran zu glauben, dass das Limit noch nicht erreicht ist", motiviert Geissler. Die Best-of-Five-Serie beginnt am Samstag (17. Mai 2025) in München. Am Dienstag (20. Mai 2025) folgt ein Heimspiel in Weißenfels. Dann folgt mit Sicherheit wieder ein Spiel in München (Samstag, 24. Mai). Zwei weitere mögliche Spiele sind am Dienstag, 27. Mai, und Donnerstag, 29. Mai, angesetzt. "Wir wollen mindestens noch zweimal hier im Wolfsbau spielen. Dann ist alles möglich", glaubt Geissler. Ja, wenn der MBC tatsächlich den Topfavoriten und Meister aus dem Viertelfinale werfen sollte, dann ist sogar der von den Fans besungene Titel denkbar.