Niners Chemnitz verpassen vorzeitigen Final-Einzug

Die Niners Chemnitz haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft verpasst. Im vierten Halbfinal-Duell mit Alba Berlin verloren die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore am Dienstag (4. Juni 2024) vor heimischer Kulisse 85:96 (51:43). Damit musste Chemnitz in der Best-of-Five-Serie den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Das entscheidende fünfte Spiel steigt am Donnerstag in Berlin. Der Sieger wird in der Endspielserie auf den FC Bayern treffen.