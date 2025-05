Die letzten zehn Minuten begannen denkbar schlecht für das Heimteam von Coach Rodrigo Pastore: Michael Weathers drehte auf, doch anfangs hielten die Sachsen noch gut dagegen. Kurz nach einem Timeout der Niners war es dann aber wieder Weathers, der sein Team mit einem Korbleger bis auf einen Punkt an die Niners heranbrachte (86:85). In dieser Drucksituation übernahmen Kevin Yebo und Gilyard Verantwortung und stellten gemeinsam wieder auf eine 7-Punkte-Führung (92:85). Als der Buzzer in der Chemnitzer Halle ertönte stand es 97:88 (59:40) und die Niners bekommen das vierte Spiel in den Viertelfinal-Playoffs in Heidelberg. (Dienstag, 27. Mai, ab 18:30 Uhr live im Ticker)