Der Hauptrunden-Fünfte aus Heidelberg erwies sich von Beginn an als der erwartet unangenehme Kontrahent. Chemnitz dagegen tat sich in diesem intensiven Highspeed-Spiel schwer. Angeführt von Small Forward Mikesell trafen die Academics nach Belieben – vor allem aus der Dreierdistanz, wo die Quote der Gäste teilweise bei 60 Prozent lag.



Niners-Coach Rodrigo Pastore war in seiner ersten Auszeit beim Stand von 15:26 (9.) nicht zuletzt entsprechend erzürnt über die nachlässige Defensive. Die Chemnitzer lagen zwischenzeitlich mit zwölf Punkten (17:29/10.) zurück, ehe sie sich Stück für Stück in die Partie bissen. Kurz vor der Halbzeit war es dann soweit – nachdem die Sachsen davor immer mal schnupperten, gelang Jacob Gilyard der Ausgleich (44:44/20.).