Es hat wieder nicht gereicht. Nach der bitteren 90:93-Niederlage in der eigenen Halle haben die Niners Chemnitz auch das zweite Playoff-Duell gegen die MLP Academics Heidelberg knapp mit 70:74 (33:36) verloren. Victor Bailey von den Niners war zwar erfolgreichster Werfer. Seine 21 Punkte reichten aber nicht für den Sieg. Auf Seiten der Heidelberger war Ryan Mikesell mit 19 Zählern am treffsichersten. Damit kommt es am Sonntag (25. Mai, 16:30 Uhr) in der Messe Chemnitz zum Endspiel für die Niners. Bei einer weiteren Niederlage wäre die Saison der Sachsen beendet.