Im zweiten Halbfinale treffen die Erstligisten Braunschweig und Crailsheim aufeinander, aktuell liegen sie in der Bundesliga auf Platz 15 bzw. elf. Alba hat allerdings auch schon drei von sieben Saisonspielen verloren. Die Auslosung nahm der 51-fache Nationalspieler und Teilnehmer der Olympischen Spiele 2008 in Peking, Konrad Wysocki, am Sonntagabend in Crailsheim vor. Das Final Four findet am Wochende 19. und 20. Februar 2022 statt. Der Ort ist noch offen.