In der Weißenfelser Stadthalle stellten die Hausherren bereits in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg. Nach dem 3:3 (1.) zogen die Weißenfelser durch einen 9:0-Lauf innerhalb von 80 Sekunden auf 12:3 davon und lagen in der achten Minute bereits mit 34:12 (8.) vorne. Durch die überragende Dreierquote (20 Treffer bei 31 Versuchen) gerieten die Mitteldeutschen in keiner Phase des Duells ernsthaft in Bedrängnis. Den größten Anteil am Erfolg hatten Michal Michalak (32), David Brembly (26), Quinton Hooker (24) und Sergio Kerusch (20). Für Bayreuth erzielten Frank Bartley (25), Dererk Pardon (18)und Ryan Woolridge (17) die meisten Punkte.

Totaler Fokus bei Sergio Kerush und seinem Freiwurf. Die Vorstellung des MBC machte Lust auf mehr. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister