Nach der Pause drehte die Offensive der Wölfe wieder auf und baute den Vorsprung sukzessive aus. Phasenweise betrug der Vorsprung 17 Punkte (78:61). Beim Stand von 80:66 ging es in das letzte Viertel. Zwar leisteten sich die Weißenfelser im Schlussabschnitt eine Schwächephase (84:77), doch der MBC legte einen Zwischenspurt ein (92:77) und ließ trotz nie aufgebender Crailsheimer nichts mehr anbrennen. Coleman war mit 27 Punkten der beste Werfer bei den Gastgebern. Spielmacher Trae Bell-Haynes glänzte in den Reihen von Crailsheim mit ebenfalls 27 Zählern.

Am 2. Spieltag trifft der MBC erneut in der Stadthalle auf medi Bayreuth (24. Oktober). Das Final-Turnier, für das sich nur die vier Gruppensieger qualifizieren, soll am 1. und 2. November in München ausgetragen werden.