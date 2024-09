Bildrechte: IMAGO / Christoph Worsch

Basketball | BBL-Pokal Jena unterliegt Braunschweig unter den Augen von Dennis Schröder

Hauptinhalt

1. Runde

15. September 2024, 18:41 Uhr

Science City Jena ist in der ersten Runde des BBL-Pokals an den höherklassigen Basketball Löwen Braunschweig gescheitert. Trotz einer beherzten Leistung reichte es für den Zweitligisten am Ende nicht.