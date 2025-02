Basketball Syntainics MBC träumt von der Pokal-Überraschung

Und auch wenn die Hürde Bayern München haushoch erscheint, Gailitis weiß, wie man den Pokalsieger schlagen kann. Im Bundesligaduell am 19. Oktober vergangenen Jahres setzte sich der MBC dank 22 Punkten von Ty Brewer mit 79:75 durch. Gailitis setzt vor allem auf die Heimstärke seines Teams, das in dieser Saison in der Stadthalle Weißenfels in Bundesliga und Pokal es acht Siege in elf Heimspielen einfuhr. Der Headcoach verspricht: "Unser Halbfinalgegner ist eine der besten Vereinsmannschaften Europas, der Weltmeistertrainer steht an der Seitenlinie. Ich verspreche, dass wir auf dem Parkett unser Bestes geben werden, um das Unmögliche möglich zu machen."

Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz