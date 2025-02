"Ich freue mich sehr, dass sie hier vor Ort sein werden.“ Und obwohl die Bayern auf vielen Hochzeiten spielen, ist die Niederlage aus dem Herbst in Weißenfels nicht ganz aus den Köpfen. „Die kommt jetzt schon ein bisschen zurück“, so Obst, der aber klarstellt: "Wir sind eine andere Mannschaft. Wir haben die Qualität und das Selbstvertrauen." Auf den Titel sei man heiß. "Der hat einen Riesenstellenwert. Es ist der erste der Saison." Doch der Weg bis dahin ist weit und führt zunächst an bissigen Wölfen vorbei.