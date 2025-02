Für Weltmeister-Trainer Gordon Herbert, der seit vergangenem Sommer in München unter Vertrag steht, könnte es der erste Titel als Bayern-Cheftrainer werden. Dass das deutsche Aushängeschild schlagbar ist, hat der MBC bereits vergangenen Oktober beim 79:75-Sieg in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Spielort war auch damals die Stadthalle Weißenfels.

Was der FC Bayern in diesem Jahr erreichen möchte, nämlich das Triple im BBL-Pokal, hat bisher nur eine deutsche Mannschaft geschafft: Die Bamberg Baskets gewannen den Titel zwischen 2010 und 2012 dreimal in Folge. Insgesamt sechs Pokalsiege stehen in der Vereinschronik.

Bamberg, das in den 2000er und 2010er Jahren neun Meistertitel sammelte, konnte in den letzten Jahren nicht mehr an die ganz großen sportlichen Erfolge anknüpfen. In der BBL sieht es aktuell so aus, als ob das Team aus Bayern auch in diesem Jahr die Playoffs verpasst. Im Pokal konnte Bamberg dagegen bereits Hochkaräter wie Meister Ulm und Rekordsieger Alba Berlin aus dem Weg räumen.