Basketball-Bundesligist medi Bayreuth holt seine beiden wegen zweier Coronafälle im Team abgesagten Pokalspiele im nächsten Monat nach. Die Oberfranken treten am 11. November in Weißenfels gegen Gastgeber Syntainics MBC an, einen Tag später an gleicher Stelle gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Beide Spiele beginnen um 19:00 Uhr. Der MBC hat nach einer klaren Niederlage gegen Tabellenführer Bayern München nur noch theoretische Chancen auf das Weiterkommen. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, dann die Korbdifferenz.