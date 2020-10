1.250 Zuschauer dürfen in die Weißenfelser Stadthalle. (Archiv) Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Am Samstag und Sonntag stehen vier Spiele um den MagentaSport BBL Pokal in der Stadthalle auf dem Programm. Der Syntainics MBC empfängt sieben weitere Bundesligisten in seiner Heimstätte. Situationsbedingt findet der Pokal in dieser Saison in einem veränderten Modus in Turnierform statt. Die 16 qualifizierten Teams ermitteln an vier Standorten in vier Gruppen im Modus jeder gegen jeden die vier Teilnehmer für das TopFour-Turnier am 1. und 2. November in München.

Auftaktgegner Crailsheim

Dem Syntainics MBC wurden in Gruppe D der FC Bayern München, medi bayreuth und die HAKRO Merlins Crailsheim zugelost. Im ersten Spiel in Gruppe D treffen die Wölfe am Samstagabend (20:30 Uhr) auf den früheren ProA-Rivalen aus Crailsheim. Chefcoach Silvano Poropat ist guter Dinge: "Wir sind hochmotiviert und freuen uns, dass es endlich losgeht. Auch wenn wir uns noch im Findungsprozess befinden, bin ich sehr positiv gestimmt. Wir werden alles geben, um vor unseren Zuschauern ein gutes Spiel abzuliefern."

Coach Poropat zuversichlich

Seine Zuversicht bezieht der MBC-Headcoach aus der über 35 Minuten ausgesprochen starken Leistung bei der Pokal-Generalprobe am vergangenen Samstag, dem 114:102-Sieg gegen den Ligarivalen JobStairs GIESSEN 46ers. Am Mittwoch (14. Oktober) ist zudem mit dem US-Amerikaner AJ Brodeur personelle Verstärkung eingetroffen. Der US-Forward soll – einen weiteren negativen Coronatest und erfolgreichen Medizincheck vorausgesetzt – am Samstag gegen die Merlins sein Debüt im Wölfe-Dress feiern. "Das Spiel wird von der Intensität leben", prophezeit Silvano Poropat. MBC-Headcoach Silvano Poropat. (Archiv) Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Vor der Partie der Wölfe findet um 15 Uhr in der Stadthalle das Auftaktspiel von Gruppe C zwischen ratiopharm ulm und Brose Bamberg statt. Am Sonntag (15 Uhr) treffen in einem weiteren Spiel der Gruppe C der Überraschungs-Vizemeister der Vorsaison, die MHP Riesen Ludwigsburg, auf s.Oliver Würzburg. Weil ratiopharm ulm, dem Ausrichter dieser Gruppe, an diesem Wochenende die Halle nicht zur Verfügung steht, werden auch diese Spiele in Weißenfels ausgetragen. Besonderen Reiz erhält die Partie dadurch, dass die Ludwigsburger in den vergangenen Tagen mit Andrew Warren und Tremmel Darden zwei ehemalige Spieler des Mitteldeutschen BC unter Vertrag genommen haben. Am Sonntag beschließen der FC Bayern München und medi bayreuth das erste Pokalwochenende in der Stadthalle.