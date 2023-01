MBC-Guard Kostja Mushidi führte sein Team in einem temporeichen Anfangsviertel mit wiederholten Führungswechseln an. Bereits nach sechs Minuten hatte der deutsche Nationalspieler neun Punkte (75 Prozent Trefferquote) aufgelegt. Beide Teams hatten in der Defensive Lücken, aber Weißenfels traf zunächst besser. Das erfolgreiche Dreipunktspiel von Breunig bescherte den Gästen zur ersten Sirene ein kleines Polster (23:19/10.).



Aber es blieb auch im zweiten Abschnitt eng. Mitchell Ballocks Dreier und John Bryants vier Punkte in Serie brachten die Sachsen-Anhalter kurzzeitig wieder mit vier nach vorn (30:26/15.), allerdings fanden sie keine Mittel, um Rostocks Offensive dauerhaft zu stoppen. Vor allem Seawolves-Aufbauspieler Tyler Nelson traf in dieser Phase nach Belieben – wie bei seinem schweren Dreier aus der rechten Ecke im Rückwärtsfallen zum 36:34 für Rostock (18.). Jener Nelson ermöglichte den Gastgebern mit zwei verwandelten Freiwürfen auch die knappe 38:37-Halbzeitführung. Mushidi hatte ihn beim Wurf gefoult (20.).