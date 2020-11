Der Syntainics MBC aus Weißenfels muss auf seinen Start in die neue Saison der Basketball-Bundesliga warten. Wie der Club am Donnerstag (5. November) mitteilte, muss das für Samstagabend (7. November) geplante Spiel bei den Gießen 46ers auf einen unbestimmten Termin verschoben werden. Bis auf Brandon Thomas und Tim Uhlemann, die zuletzt pausieren mussten, befindet sich die komplette Mannschaft der Mittelhessen nach einem positiven Corona-Befund in häuslicher Quarantäne.