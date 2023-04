Die Basketballer vom Syntainics MBC befinden sich nach der siebten Niederlage in Serie wieder in akuter Abstiegsgefahr. Die Weißenfelser verloren am Sonntag (16. April) ihr Gastspiel beim Vorletzten Fraport Skyliners aus Frankfurt mit 65:71 (31:31) und sind damit auch im zweiten Duell mit den Hessen in dieser Saison leer ausgegangen. Damit hat der MBC nur noch einen Sieg Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.