Nach einem ausgeglichenen erste Viertel ließen es die Gäste an der Intensität in der Verteidigung fehlen. Hinzu kam anfangs eine schwache Trefferquote aus dem Feld. Bayreuth zog von 28:26 (11.) auf 45:33 (16.) davon. Bis zum 60:52 (24.) gaben die Gastgeber den Ton an.