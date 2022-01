Basketball | BBL Niners gewinnen Krimi gegen Frankfurt in der Overtime

19. Spieltag

Die Niners Chemnitz haben nach der Niederlgae gegen Ulm wieder in die Erfolgsspur gefunden. Im Heimspiel setzten sich die Sachsen hauchdünn in der Verlängerung mit 87:86 durch. Dabei gelang die erste Führung der Gastgeber erst in der Verlängerung. Mit dem Sieg klettert Chemnitz vorübergehend auf Platz fünf.