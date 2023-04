Die Niners Chemnitz haben das sechste Bundesliga-Heimspiel in Serie verloren. Gegen die Baskets Oldenburg kassierten die Sachsen am Samstagabend eine 89:91-(50:47)-Niederlage. In der BBL-Tabelle rutschten die Niners auf Rang zwölf ab, liegen aber weiter stabile acht Punkte vor den Abstiegsrängen.