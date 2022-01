Basketball | BBL Erfolgsserie der Niners reißt in Ulm

18. Spieltag

Die Niners aus Chemnitz spielen in der Basetball-Bundesliga so etwas wie den Hecht im Karpfenteich. Am Samstagabend ging die Erfolgsserie aber im Spitzenspiel in Ulm zuende.