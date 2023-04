Im zweiten Viertel war es ein komplett anderes Bild. Die Wölfe gingen zu locker mit dem Ball um (sechs Ballverluste), verteidigten körperlos und trafen vorne lange Zeit gar nicht. Ein Elf-Punkte-Run der Chemnitzer war die Folge. Das Viertel ging mit 27:13 an die Sachsen, die zwischenzeitlich zehn Punkte Vorsprung hatten. Die Chemnitzer gingen mit deutlicher Führung (42:36) in die Halbzeit.

Der MBC bleibt durch die Niederlage weiter im Tabellenkeller in Abstiegsgefahr. Kris Clyburn hielt sein Team mit 31 Punkten und zwölf Rebounds lange im Spiel. Bester Scorer für die Gäste war Kevin Yebo. Der Deutsche kam auf 21 Punkte. Am "Magenta Sport"-Mikrofon zeigte er sich nach dem ersten Sieg nach acht Niederlagen am Stück erleichtert: "Wir sind nicht gut reingekommen. Aber so wie wir reagiert haben, das ist unsere Identität und das haben wir super gemacht." Den Erfolg widmete Yebo den Fans, die wieder zahlreich mit ihrem Team nach Leipzig gereist waren.