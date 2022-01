Das Jovovic-Team kam aggressiv aus der Pause. Das beeindruckete die Oldenburger, denen in der Offensive nahezu nichts mehr gelang. Weißenfels dominierte, hielt die Niedersachsen bei nur elf (!) Punkten im gesamten dritten Viertel und ging dadurch mit einem kleinen Polster (64:57) in den Schlussabschnitt.



Und der Vorsprung wuchs und wuchs. Als Rebic per Dreier auf 78:61 (36.) stellte, schien Oldenburg geschlagen. Aber der MBC wurde erst nachlässig, dann fahrig, verlor vollkommen unnötige Bälle, musste doch noch mal zittern, bis Reggie Upshaws Dunking fünf Sekunden vor Schluss endlich die Entscheidung brachte. Upshaw (15 Punkte, 11 Rebounds) legte wie schon in Hamburg ein Double-double auf, Topscorer war jedoch MBC-Shootingguard Jamel Morris mit 21 Punkten.