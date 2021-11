Die Weißenfelser Bundesliga-Basketballer werden ihr Topspiel gegen den FC Bayern München am 4. Dezember doch nicht in Leipzig austragen. Wie der Verein am Samstag (06.11.2021) mitteilte, soll die Partie doch in Weißenfels stattfinden. Tip off in der Stadthalle ist am 4. Dezember, 20.30 Uhr.