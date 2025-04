Den größten Anteil am Erfolg Heiderlberger hatte Damariae Horne mit 20 Zählern. Für den MBC erzielte Spencer Reaves ebenfalls 20 Punkte.

Der MBC verschlief den Start und lag nach sechs Minuten mit 8:20 zurück. Die Heidelberger bauten diesen Vorsprung bis zur 23. Minute auf 54:40 aus. Doch durch einen 28:12-Lauf lagen die Gäste in der 32. Minute vorn und konnten bis vier Minuten vor dem Ende beim 75:75 auf den vierten Sieg in Folge hoffen.

Doch in der Schlussphase trafen die Gastgeber die besseren Entscheidungen und zogen wieder davon. Die Weißenfelser vergaben zu viele Würfe aus der Nahdistanz. Nur 14 von 31 Versuchen landeten im Heidelberger Korb. Die Hausherren trafen 26 ihrer 39 Würfe.

Trotz der Niederlage bleibt der MBC in der Bundesliga-Tabelle vorerst auf Platz sechs und damit auf dem letzten Rang, der zur direkten Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Heidelberg dagegen springt durch den Sieg zumindest vorrübergehend auf Platz drei, vorbei an den Niners Chemnitz.