Die Basketballer von Syntainics MBC bleiben in der Bundesliga ein heißer Playoff-Kandidat. Die Weißenfelser bezwangen am Mittwoch vor heimischer Kulisse die MHP Riesen Ludwigsburg mit 76:70 (36:23) und zogen damit am bisherigen Tabellenfünften vorbei. Die Sachsen-Anhalter setzten damit ihren Höhenflug fort: Von den letzten sieben BBL-Spielen gewann der MBC sechs.