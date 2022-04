Erstmals seit 2019 spielen die Bundesliga-Basketballer des Syntainics MBC wieder in Leipzig. Nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Zwangspause kommt es am Sonntag (17.04.2022) in der Arena zum Ostduell gegen die Niners Chemnitz. Der Knaller vor mehr als 3.000 Zuschauern beginnt 20.30 Uhr und ist in der "Sport im Osten"-App komplett live zu hören.

Chemnitz will in die Playoffs

Beim Gastspiel in Sachsen sind die sächsischen Gäste aus Chemnitz die sportlichen Favoriten. Der Aufsteiger von 2020 spielt eine exzellente Saison, ist als Tabellen-Sechster auf Playoff-Kurs. Die von Coach Rodrigo Pastore trainierten Niners können mit einem Sieg gegen den MBC einen großen Schritt Richtung Meisterrunde machen. Gelingt der Sprung in die Playoffs, würden die Sachsen zugleich den MBC ablösen. Den Sachsen-Anhaltern war das bisher als einzigem echtem Ost-Klub in den Jahren 2000 und 2001 gelungen. Breites Kreuz: Chemnitz reist als Favorit nach Leipzig. Bildrechte: IMAGO/Alexander Trienitz

BBL-Statistik pro Niners

Nach zuletzt durchwachsenen Wochen sind die Niners rechtzeitig vor dem Ostduell gegen den MBC in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Zuletzt gab es zwei Siege in Serie. Außerdem spricht die Statistik für Chemnitz: In bisher drei BBL-Duellen gewannen jeweils die Niners gegen Weißenfels.

MBC: Mit Selbstvertrauen aus München zurück

Leipzig-Gastgeber MBC verlor seine letzten beiden Partien dagegen. Vor allem die Niederlage 78:86-Niederlage am Mittwoch (13.04.2022) bei Vizemeister Bayern München dürfte dem Team von Coach Igor Jovovic aber Mut machen. Der MBC führte kurz vor dem Ende beim Euroleague-Viertelfinalisten sogar und musste sich am Ende nur knapp geschlagen geben. "Die Leistung in München stimmt mich zuversichtlich. In diesem Stil wollen wir die Saison beenden", so der MBC-Head-Coach. Jovovic: "In diesem Stil die Saison beenden" Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Jovovic: "Alles geben"

Die Weißenfelser könnten mit einem Sieg ebenfalls einen großen Schritt machen. Einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Der MBC liegt als Drittletzter vier Spieltage vor dem Saisonende zwar schon acht Punkte vor Verfolger Gießen. Die 46ers haben aber drei Spiele weniger absolviert. "Das Spiel am Sonntag ist für uns der Abschluss der anstrengendsten Saisonphase mit sieben Partien innerhalb von 21 Tagen. Wir werden noch einmal alles geben, was in uns steckt", verspricht Jovovic.

Kerusch hat MBC-Rekordmarke im Visier