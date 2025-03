Edigin wurde in Lagos (Nigeria) geboren, heute die zweitgrößte Stadt Afrikas. Er wuchs in Regensburg auf und absolvierte in den vergangenen siebeneinhalb Jahren für Bamberg, Hamburg, Ludwigsburg und Chemnitz 138 Partien in der BBL, in denen er durchschnittlich 5,0 Punkte erzielte und sich 3,7 Rebounds angelte. Seine erfolgreichste Saison spielte er 2023/24 für Ludwigsburg mit 8,1 Punkten und 5,7 Rebounds. In der laufenden Spielzeit war der bisherige MBC-Center Breunig durchschnittlich 10,8 Punkte und 4,8 Rebounds gekommen.