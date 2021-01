Seine ganze, laut MBC, "Brandrede": Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass ich enttäuscht bin. Und zwar erstmals in dieser Saison richtig enttäuscht von der Einstellung und der Art und Weise, wie wir Verteidigung spielen, von der Art und Weise, wie wir auf dem Spielfeld zusammenstehen und kämpfen, auch dann, wenn der Gegner auf dem Feld schwächelt und mit seiner zweiten Formation spielt. Ich weiß, die Leute werden sagen: Das war gegen Ulm, da kann man verlieren, das kann passieren, das ist ein guter Gegner – das stimmt alles. Aber nicht die Art und Weise, wie wir verloren haben! Wir waren zweimal fast 20 Punkte hinten. Als kleiner Verein haben wir nur dann eine Chance, wenn wir stolz sind und kämpfen. Ich bin überzeugt, dass wir heute viel besser hätten spielen können. Wir hatten viel Zeit zur Vorbereitung, wir haben die Mannschaft auch gut vorbereitet. Aber die Mannschaft hat heute keinen Charakter gezeigt und nicht zusammengespielt. Das müssen wir analysieren. Meiner Meinung nach ist die Mannschaft gefragt. Es kann nicht sein, dass der Gegner immer dann einen Korb macht, wann er will. Das kann nicht sein, das geht nicht auf diesem Level! Das ist der Arbeit, die wir unter der Woche machen, nicht würdig. Dass wir 120 Punkte machen müssen, um ein Spiel zu gewinnen, ist unwahrscheinlich für den SYNTAINICS MBC und für Weißenfels. Wir müssen etwas ändern, die Jungs müssen etwas ändern. Das heute war sehr enttäuschend. Die Tugenden des SYNTAINICS MBC sind Kampf und Zusammenhalt. Wer das heute erkannt haben will, ist nicht mehr mein Freund.“