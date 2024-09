Die Basketballer des MBC Syntainics haben auch im zweiten Spiel der neuen Saison eine Niederlage kassiert. Die Weißenfelser verloren bei den Telekom Baskets Bonn 80:95 (43:46) und blieben damit das siebte Jahr in Folge in der ehemaligen Bundeshauptstadt sieglos. Der bislang letzte Erfolg gelang den Mitteldeutschen am 21. Oktober 2017 beim 91:84-Triumph.