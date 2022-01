Die akut um den Klassenerhalt kämpfenden Weißenfelser verloren am Samstag (08.01.) das Heimspiel gegen ratiopharm Ulm mit 75:89 (40:51) und haben damit weiterhin nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste, die ihren Platz in den Playoff-Rängen festigten, hatten Jaron Blossomgame (22), Cristiano Felicio (13), Philipp Herkenhoff, Karim Jallow (je 11) und Fedor Zugic (10). Kostja Mushidi (16), Chris Coffey und Jamel Morris (je 13) erzielten neben Upshaw (11) die meisten Punkte für die Hausherren.