Zu Beginn des ersten Viertels entfaltete sich eine ausgeglichene Partie, in der die "Wölfe" aus Weißenfels gut mit dem Tempo der Göttinger mithalten konnten. Ein beeindruckender Run von 13:0 Punkten (9.) brachte den MBC kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts mit 29:16 in Führung. Diesen Vorsprung verwaltete das Team im zweiten Viertel souverän und ging mit einem 47:35-Vorsprung in die Halbzeitpause.