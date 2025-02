Für die in der Offensive enttäuschenden Mitteldeutschen konnte nur Spencer Reaves (12) zweistellig punkten. Die Weißenfelser verschliefen in Ulm die Auftaktphase und lagen nach sechs Minuten mit 2:16 zurück. Die Gäste erholten sich vom Fehlstart, kamen bis zum Ende des ersten Viertels auf 16:22 heran und konnten kurz vor dem Seitenwechsel sogar mit 35:33 in Führung gehen.