Am kommenden Wochenende feiert das Top-Four-Turnier der deutschen Basketballer seine Premiere in Weißenfels, wo es der Gastgeber mit dem FC Bayern München (ab 16 Uhr Live im TV und im Livestream) zu tun bekommt. Umso wichtiger war es, sich am Dienstagabend im Spiel gegen Vechta nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Ulm und Bamberg etwas Selbstbewusstsein zurückzuholen - und das gelang mit Bravour.