Gegen den direkten Konkurrenten um einen der begehrten vorderen sechs Plätze verlor das Team von Trainer Rodrigo Pastore am Mittwochabend (16. April) mit 66:81 (50:42). In der zweiten Halbzeit gelangen den Niners lediglich 16 Punkte, Chemnitz bleibt damit auf Rang fünf der BBL. Die Generalprobe für das Derby gegen den MBC am Samstag (19. April, 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN) ist damit misslungen.