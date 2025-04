Nur drei Tage nach dem Spiel gegen den FC Bayern München stand der zweite deutsche Vertreter in der Euroleague und somit das nächste Schwergewicht der BBL auf dem Zettel der Wölfe. Zumindest nominell, denn Alba spielt eine durchwachsene Saison, hat sich aber an die Playoffs herangearbeitet. Und wie gut es die Hauptstädter können, hatten sie am Sonntag erst den Niners Chemnitz gezeigt, gewannen mit 101:83. Der MBC fuhr also zu einer großen Aufgabe in die Hauptstadt und hatte dazu die Ungewissheit, wie das Spiel gegen die Bayern vom Sonntag denn eigentlich gewertet wird. Schließlich hatten die Saalestädter Protest gegen das Ergebnis eingelegt, nachdem ein Buzzerbeater der Münchner wohl erst nach Ablauf der Spielzeit die Hand des Werfers verließ. Der Einspruch läuft noch, Ausgang ungewiss.