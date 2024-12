In der mit 3.000 Zuschauern ausverkauften Stadthalle agierte der Favorit aus der Hauptstadt defensiv sehr aufmerksam und lag meist knapp in Führung. Der MBC hatte unter dem Korb Probleme, blieb aber vor allem dank erfolgreicher Drei-Punkt-Würfe dran. Mitte des zweiten Viertels konnten sich die Berliner erstmalig mit elf Punkten absetzen (40:29). Sie verpassten es in dieser Phase aber, die Führung noch deutlicher zu gestalten.