Beide Teams lieferten sich in der Anfangsphase des ersten Viertels eine ausgeglichene Partie mit stetig wechselnden Führungen. Die Hausherren aus Wolmirstedt zeigten sich dann allerdings zunehmend schluderig im Abschluss und ließen so immer mehr Punkte liegen. Die Sixers hingegen überzeugten mit einer überragenden Dreier-Quote und gingen zum Ende des ersten Viertels mit 25:19 in Führung. Auch zu Beginn des zweiten Viertels zeigten die Sixers eine konzentrierte Leistung und zogen zwischenzeitlich mit zehn Punkten davon, ehe sich zu viele Fehler in das Aufbauspiel der Gäste einschlichen. Plötzlich war Wolmirstedt wieder da und ging bis zur Halbzeit verdient mit 46:44 in Führung.

Mit Beginn des zweiten Viertels übernahm Wolmirstadt die Spielkontrolle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK