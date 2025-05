Die Hausherren hatten in diesem vorentscheidenden Duell zunächst große Mühe, ihren Rhythmus zu finden und lagen nach zwölf Minuten mit 21:30 zurück. Nachdem Seitenwechsel erhöhten die Sachsen die Intensität sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung und zogen bis auf 82:66 (34.) davon. Doch innerhalb von sechs Minuten verspielten die Sachsen den klaren Vorsprung. Rostock lag in der letzten Minute mit 93:90 vorn. Doch Nicholas Tischler erzwang die Verlängerung.

In der zusätzlichen Spielzeit zogen die Niners davon und ließen sich den Vorsprung nicht noch einmal aus der Hand nehmen. Die bessere Dreierquote – bei Chemnitz fanden 13 von 28 Würfen das Ziel bei Rostock nur 14 von 38 – sowie die geringere Anzahl an Ballverlusten (10:15) gaben am Ende in diesem spannenden Derby den Ausschlag zugunsten der Sachsen.