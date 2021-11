Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihre Talfahrt fortgesetzt. Die Weißenfelser verloren am Samstag ihr Gastspiel bei medi Bayreuth mit 68:100 ( 27:47 ) und rutschen nach der vierten Niederlage in Folge weiter an die Abstiegszone heran. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren, die in der Tabelle am MBC vorbeizogen, hatten Marcus Thornton ( 26 ), Bastian Doreth ( 18 ), Sacar Anim ( 15 ) und Kevin Wohlrath ( 12 ). Bei den Wölfen konnten nur Behnam Yakchali ( 14 ) und Goran Huskic ( 12 ) zweistellig punkten.