Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt. In einem Nachholspiel behielten die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore beim Tabellenfünften BG Göttingen mit 81:68 (47:39) die Oberhand. Durch den dritten Sieg in Serie haben die Sachsen nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen Platz in den Playoffs. Die meisten Punkte für Chemnitz erzielten Wes Clark (15), Malik Osborne (13), Kevin Yebo und Aher Uguak (je 11). Bei Göttingen konnten nur Harald Frey (27) und Mark Smith (15) überzeugen.