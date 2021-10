Basketball | DBBL Nächste Niederlage für die GISA Halle Lions

4. Spieltag

Die neue Saison in der Basketball-Bundesliga bleibt für die GISA Halle Lions ein schwieriges Unterfangen. Am Samstag kassierten die Saalestädterinnen in Freiburg die vierte Niederlage im vierten Spiel.