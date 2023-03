Von Beginn an waren die ersatzgeschwächten Gastgeberinnen dem Tabellenzweiten unterlegen, nach zwei Vierteln lagen sie deutlich zurück. In der zweiten Spielhälfte konnten sie die Partie ausgeglichener gestalten, am Ausgang des Spiels änderte diese Steigerung aber nichts mehr. Am letzten Spieltag gastieren die Lions bei den Saarlouis Royals, jedoch werden sie den letzten Platz aufgrund des verlorenen direkten Duells gegen Marburg nicht mehr abgeben können.