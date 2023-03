Die Lions starteten im Saarland überraschend selbstbewusst und gingen so sogar mit einer 29:25-Führung in die Halbzeitpause. In den letzten beiden Vierteln verloren sie allerdings immer mehr den Faden und brachen zum Schluss vollkommen ein. Durch ein letztes Viertel fast ohne Gegenwehr gewann Saarlouis am Ende auch in der Höhe verdient mit 15 Punkten Abstand.