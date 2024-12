Das änderte sich auch bis zur Pause nicht. Darius Mc Ghee erzielte vier Drei-Punkte-Würfe in Serie und hielt die „Orange Army“ so auf Abstand. Während der Mannschaft von Roel Moors in dieser Phase alles gelang, hatte Chemnitz zwischendrin auch noch Pech in der Offensive. Zur Halbzeit lagen die Sachsen bereits mit 44:70 zurück. Zum Vergleich: Unter der Woche gelangen den Gästen aus Bonn im ganzen Champions-League-Spiel gegen Athen lediglich 63 Punkte.