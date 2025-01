Mit 85:66 (48:27) hat das Team von Rodrigo Pastore die Hessen geschlagen und nach dem Derby-Sieg gegen den MBC am vergangenen Montag (30. Dezember) den zweiten Erfolg in Serie eingefahren. Durch den Erfolg am Samstagnachmittag (04. Januar) kratzen die Niners auf Rang sieben an den direkten Playoff-Plätzen.