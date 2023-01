Ein einziges Mal lagen die Wölfe in dieser verkorksten Partie in Führung – Routinier Tremmell Darden hatte mit einem weichen Sprungwurf nach 40 Sekunden zum 2:0 eröffnet. Direkt im Anschluss drehte Oldenburg auf und lag eilig zweistellig in Führung (8./9:20). Nicht zuletzt MBC-Pointguard Charles Callison war es zu verdanken, dass die Gäste zumindest in Schlagdistanz blieben. 17 seiner ingesamt 27 Punkte (62,5 Prozent Trefferquote) legte der 28-jährige US-Amerikaner in den ersten beiden Vierteln auf.