Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihre sportliche Talfahrt gestoppt. Die Weißenfelser siegten am Mittwoch im Kellerduell gegen den Vorletzten Jobstairs Gießen mit 102:81 (50:39) und feierten damit nach zuvor sieben Niederlagen in Serie einen Erfolg. Der bis dahin letzte Sieg war dem Team von Trainer Silvano Poropat am 14. Januar beim 104:91 in Braunschweig gelungen.