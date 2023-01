Basketball | Bundesliga Syntainics MBS gibt Führung gegen Ulm aus der Hand

16. Spieltag

Der Syntainics MBC hat nach drei Bundesliga-Heimsiegen in Folge eine Niederlage kassiert. Die Weißenfelser waren am Sonntag gegen Ulm bis zur Halbzeitpause überlegen, am Ende aber drehten die Gäste das Spiel.