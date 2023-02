Zwischen beiden Bundesligisten herrschte von der ersten Sekunde an ein Klassenunterschied. Dreieinhalb Minuten benötigten die Gäste für den ersten Korberfolg. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Bonner bereits mit 8:0 vorn und hielten die überforderten Weißenfelser im ersten Viertel unter zehn Punkte. Ihren 26:8-Vorsprung bauten die Hausherren fast ohne Gegenwehr bis kurz vor der Pause auf 56:17 aus. Die Weißenfelser trafen in den ersten beiden Vierteln nur einen Dreipunkte-Wurf von zwölf Versuchen und hatten im Nahbereich auch eine schwache Quote von nur 40 Prozent. Bei den Bonnern landeten 17 von 21 Würfen aus der Nah- und Mitteldistanz bis zu diesem Zeitpunkt im Weißenfelser Korb. Für die sieben Drei-Punkte-Treffer benötigten die Bonner auch nur 13 Versuche.